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Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-11 черный 22"-65" макс.50кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-11 черный 22"-65" макс.50кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-11 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 100 руб.  2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325373
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300, 50х50, 400х300, 300х400, 300х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х6х5
Вес, кг.
1.22

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-11 черный 22"-65" макс.50кг настенный фиксированный

Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-11 черный 22"-65" макс.50кг настенный фиксированный

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-11 черный 22"-65" макс.50кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300, 50х50, 400х300, 300х400, 300х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-11 черный 22"-65" макс.50кг настенный фиксированный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-11 черный 22"-65" макс.50кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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