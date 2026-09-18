Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (14 обр.)
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Характеристики
Описание товара Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (14 обр.)
Набор готовых препаратов для проведения исследований на учебном биологическом микроскопе проходящего света. Для школьного возраста. Наборы готовых препаратов для микроскопа специально созданы для проведения самостоятельных исследований. Препараты сгруппированы в 3 набора: - ботаника и зоология, - анатомия и физиология, - общая биология. Чтобы природное любопытство не иссякло, лучше всего избирать наглядные и выразительные способы донесения знаний. Микропрепараты подобраны таким образом, чтобы знакомство с биологией проходило наиболее увлекательно. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками, поэтому они не перепутаются и не растеряются в процессе исследований. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. 14 образцов, 10 предметных стекол, покровные стекла Образцы: Костная ткань продольное сечение. Гладкие мышцы цельный организм. Нервный узел поперечное сечение. Стенки желудка сечение. Артерия сечение. Вена сечение. Сперма человека мазок. Кровь человека мазок. Кровь лягушки мазок. Легкие сечение. Срез кости. Срез кожи. Нейрон. Язык продольное сечение.
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