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Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм купить с доставкой в Москве
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Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм

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Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм - фото 1
Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм - фото 2
Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм - фото 1
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм - фото 2
  • Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209812
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Фильтр
Особенности
диаметр пленки 71 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм

Светофильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм разработан специально для безопасного изучения солнечной активности. С его помощью вы сможете смотреть на солнечный диск, не опасаясь за зрение. Фильтр устанавливается прямо на оптическую трубу и отсекает 99,999% вредного излучения. Солнечный фильтр Sky-Watcher сделан из высококачественной астрономической пленки. Диаметр фильтра позволяет фиксировать его на любых зеркально-линзовых телескопах с апертурой 90 мм. Цвет Солнца при наблюдениях будет нейтрально-белым. Высокая контрастность изображения позволит изучать факельные поля, грануляцию и структуру солнечных пятен.

Отзывы о товаре Солнечный фильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Фильтр
Особенности
диаметр пленки 71 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Светофильтр Sky-Watcher для MAK 90 мм разработан специально для безопасного изучения солнечной активности. С его помощью вы сможете смотреть на солнечный диск, не опасаясь за зрение. Фильтр устанавливается прямо на оптическую трубу и отсекает 99,999% вредного излучения. Солнечный фильтр Sky-Watcher сделан из высококачественной астрономической пленки. Диаметр фильтра позволяет фиксировать его на любых зеркально-линзовых телескопах с апертурой 90 мм. Цвет Солнца при наблюдениях будет нейтрально-белым. Высокая контрастность изображения позволит изучать факельные поля, грануляцию и структуру солнечных пятен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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