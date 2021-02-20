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Зарядное устройство Godox VC26 USB для аккумулятора V1

Артикул: 308426
  • Зарядное устройство Godox VC26 USB для аккумулятора V1 - фото 1
  • Зарядное устройство Godox VC26 USB для аккумулятора V1 - фото 2
  • Зарядное устройство Godox VC26 USB для аккумулятора V1 - фото 3
Зарядное устройство Godox VC26 USB для аккумулятора V1 - фото 1
Зарядное устройство Godox VC26 USB для аккумулятора V1 - фото 2
Зарядное устройство Godox VC26 USB для аккумулятора V1 - фото 3
1 650 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 308426
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендGodox
Тип товараЗарядное устройство
Размеры, см4,8х3,1х2,7
Вес, кг0,019
Зарядное устройство Godox VC26 USB для литий-ионного аккумулятора VB26 накамерных вспышек Godox серии V1. Компактный размер и легкий вес для удобства переноски. Входное напряжение 5В. Входной ток 2.0А. Выходное напряжение 8.4В. Выходной ток 1A. Интерфейс USB Type-C для подключения кабеля зарядки (кабель не входит в комплект). Индикатор состояния зарядки. Предназначено для зарядки аккумулятора вспышки Godox V1.


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Зарядное устройство Godox VC26 USB для аккумулятора V1 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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