Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта)
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox FV150x1, шнур питанияx1, стандартный отражательx1, крышка лампы EV150x1
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512759
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox FV150x1, шнур питанияx1, стандартный отражательx1, крышка лампы EV150x1
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
34x20x16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х22
Вес, кг.
4.3
Описание товара Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации. Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок или как светодиодный источник постоянного света. Благодаря большой мощности, многочисленным функциям и 8 режимам спецэффектов Godox FV поможет легко реализовать любую творческую задумку.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox FV150x1, шнур питанияx1, стандартный отражательx1, крышка лампы EV150x1
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
34x20x16
Страна производитель
Китай
Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации. Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок или как светодиодный источник постоянного света. Благодаря большой мощности, многочисленным функциям и 8 режимам спецэффектов Godox FV поможет легко реализовать любую творческую задумку.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель светодиодный Godox FV150 с функцией вспышки (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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