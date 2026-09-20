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Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit купить с доставкой в Москве
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Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit

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Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 6
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель TL30 х4, ремешок на запястье х4, металлическая пластина х12, соты Godox TL-G30 х2, кабель питания USB-C х4, зажим TL-C2 х4, соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный х4, соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный х1, комплект липучек х12, чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый х2, упаковка
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 1
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 2
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 3
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 4
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 5
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 6
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 7
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 8
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 9
  • Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512754
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель TL30 х4, ремешок на запястье х4, металлическая пластина х12, соты Godox TL-G30 х2, кабель питания USB-C х4, зажим TL-C2 х4, соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный х4, соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный х1, комплект липучек х12, чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый х2, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit

Godox TL30-K4 Kit – комплект для создания различных (в том числе цветных) световых сцен, состоит из четырех светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединители осветителей и зажимы для крепления.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K4 Kit
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель TL30 х4, ремешок на запястье х4, металлическая пластина х12, соты Godox TL-G30 х2, кабель питания USB-C х4, зажим TL-C2 х4, соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный х4, соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный х1, комплект липучек х12, чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый х2, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Godox TL30-K4 Kit – комплект для создания различных (в том числе цветных) световых сцен, состоит из четырех светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединители осветителей и зажимы для крепления.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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