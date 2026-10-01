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Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB

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Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 1
Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 2
Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 3
Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 4
Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 1
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 2
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 3
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 4
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621092
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.06х0.06
Вес, кг.
1.4

Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB

Осветители серии TL RGB - это легкие ручные светодиодные трубки «белого» освещения с регулируемой цветовой температурой (CCT), цветного освещения (HSI) и режима световых динамических спецэффектов (Effect) для создания различного креативного освещения при съемке фото или видео. Автономное питание от встроенных аккумуляторных батарей и эргономичная форма корпуса позволяют быстро и без ограничений изменять направление и характер светового потока для выделения отдельных участков сцены при съемке в любой локации. Световые трубки получили широкое распространение на съемочных площадках в кино- и видеопроизводстве, используются во время съемок рекламных роликов, стримингов, записи блогов и многого другого Регулируемая цветовая температура от 2500 до 9900К (ССТ) Компактный светодиодный осветитель Falcon Eyes TL-120RGB выдает очень яркий «белый» с цветовой температурой в широком диапазоне от 2500 до 9900К. Микропроцессорная схема управления выходной мощностью обеспечивает точные параметры и равномерность светового потока без пульсаций и стробоскопического эффекта. Индекс цветопередачи CRI (Ra)?96 во всем диапазоне при любых уровнях мощности. Цветное освещение 3 600 000 оттенков (HSI) Осветители Falcon Eyes TL-RGB поддерживают режим цветного освещения по цветовому кругу HSI. Для выбора одного из 3 600 000 оттенков задаются значения цветового тона (0-360), насыщенностью (0-100) и яркостью (1-100), значения параметров отображаются на дисплее. Световые динамические кинематографические спецэффекты ( EFFECT) 21 динамический световой спецэффект в 7 категориях поможет создать необходимый антураж и настроение в кадре, добавить реалистичности происходящему. С помощью выбранного режима можно имитировать следующие спецэффекты: «вспышки», «ТВ», «свеча», «пламя», «полицейский автомобиль», «стробоскоп» и т.д. Эффект памяти для быстрого старта Осветитель включится в режиме, сохраненном в памяти устройства при последнем выключении. Это поможет быстро вернуться к съемке после перерыва, не перенастраивая осветительное оборудование. Простое интуитивно-понятное управление Falcon Eyes TL-120RGB имеют простое, интуитивно-понятное управление. Помимо кнопки включения питания на корпусе находятся кнопка выбора режима и диск настройки с кнопкой выбора параметра посередине. Т.е. с помощью всего четырех клавиш можно быстро включить и настроить любой доступный режим освещения. Все установленные параметры будут отображены на TFT-дисплее. 69 минут автономной работы на 100% яркости Все осветители серии TL RGB используют встроенные литий-ионные аккумуляторы и собственную схему зарядки. Осветитель TL-120RGB работает непрерывно около 69 минут на 100% яркости при полной зарядке. Индикатор состояния аккумулятора на дисплее отображается во всех режимах работы. Модели Falcon Eyes TL-60 и TL-120 поддерживают быструю зарядку от специальных зарядных устройств с функцией Power Delivery. Для зарядки осветителей серии TL рекомендуем приобретать зарядное устройство Falcon Eyes QC-20W PD с протоколом быстрой зарядки. Устанавливается в любом месте С помощью двух монтажных отверстий 1/4, осветители Falcon Eyes TL-120RGB могут устанавливаться в любом месте на любой локации. Благодаря небольшому весу прибора, качестве опоры подойдет практически любая осветительная стойка или риг.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-120RGB




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Страна производитель
Китай
Описание
Осветители серии TL RGB - это легкие ручные светодиодные трубки «белого» освещения с регулируемой цветовой температурой (CCT), цветного освещения (HSI) и режима световых динамических спецэффектов (Effect) для создания различного креативного освещения при съемке фото или видео. Автономное питание от встроенных аккумуляторных батарей и эргономичная форма корпуса позволяют быстро и без ограничений изменять направление и характер светового потока для выделения отдельных участков сцены при съемке в любой локации. Световые трубки получили широкое распространение на съемочных площадках в кино- и видеопроизводстве, используются во время съемок рекламных роликов, стримингов, записи блогов и многого другого Регулируемая цветовая температура от 2500 до 9900К (ССТ) Компактный светодиодный осветитель Falcon Eyes TL-120RGB выдает очень яркий «белый» с цветовой температурой в широком диапазоне от 2500 до 9900К. Микропроцессорная схема управления выходной мощностью обеспечивает точные параметры и равномерность светового потока без пульсаций и стробоскопического эффекта. Индекс цветопередачи CRI (Ra)?96 во всем диапазоне при любых уровнях мощности. Цветное освещение 3 600 000 оттенков (HSI) Осветители Falcon Eyes TL-RGB поддерживают режим цветного освещения по цветовому кругу HSI. Для выбора одного из 3 600 000 оттенков задаются значения цветового тона (0-360), насыщенностью (0-100) и яркостью (1-100), значения параметров отображаются на дисплее. Световые динамические кинематографические спецэффекты ( EFFECT) 21 динамический световой спецэффект в 7 категориях поможет создать необходимый антураж и настроение в кадре, добавить реалистичности происходящему. С помощью выбранного режима можно имитировать следующие спецэффекты: «вспышки», «ТВ», «свеча», «пламя», «полицейский автомобиль», «стробоскоп» и т.д. Эффект памяти для быстрого старта Осветитель включится в режиме, сохраненном в памяти устройства при последнем выключении. Это поможет быстро вернуться к съемке после перерыва, не перенастраивая осветительное оборудование. Простое интуитивно-понятное управление Falcon Eyes TL-120RGB имеют простое, интуитивно-понятное управление. Помимо кнопки включения питания на корпусе находятся кнопка выбора режима и диск настройки с кнопкой выбора параметра посередине. Т.е. с помощью всего четырех клавиш можно быстро включить и настроить любой доступный режим освещения. Все установленные параметры будут отображены на TFT-дисплее. 69 минут автономной работы на 100% яркости Все осветители серии TL RGB используют встроенные литий-ионные аккумуляторы и собственную схему зарядки. Осветитель TL-120RGB работает непрерывно около 69 минут на 100% яркости при полной зарядке. Индикатор состояния аккумулятора на дисплее отображается во всех режимах работы. Модели Falcon Eyes TL-60 и TL-120 поддерживают быструю зарядку от специальных зарядных устройств с функцией Power Delivery. Для зарядки осветителей серии TL рекомендуем приобретать зарядное устройство Falcon Eyes QC-20W PD с протоколом быстрой зарядки. Устанавливается в любом месте С помощью двух монтажных отверстий 1/4, осветители Falcon Eyes TL-120RGB могут устанавливаться в любом месте на любой локации. Благодаря небольшому весу прибора, качестве опоры подойдет практически любая осветительная стойка или риг.
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Отзывы


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