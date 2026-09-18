Наушники uBear Vibe Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники uBear Vibe Black
Наушники uBear — это стильное и удобное решение для ценителей качественного звука и комфорта. Выполненные в элегантном черном цвете, они идеально дополняют любой образ. Благодаря беспроводному соединению через Bluetooth, вы можете насладиться полным спектром свободы движений без лишних проводов. Конструкция в виде вкладышей обеспечивает плотное прилегание и надежную фиксацию в ушах, что особенно удобно во время активных занятий или повседневного использования. Встроенный микрофон позволяет удобно принимать звонки или использовать голосовые помощники без необходимости доставать телефон. С наушниками uBear вам не придется беспокоиться о быстрой разрядке — время автономной работы составляет 3,5 часа на одном заряде. А если добавить зарядный кейс, то общее время использования увеличивается до 10 часов, что делает их идеальными спутниками в течение всего дня. Эти наушники от бренда uBear - ваш надежный компаньон для работы, путешествий и отдыха, предоставляющий комфорт и качество звука, которые вы заслуживаете.
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