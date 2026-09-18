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Наушники uBear Vibe Black купить с доставкой в Москве
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Наушники uBear Vibe Black

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Наушники uBear Vibe Black - фото 8
Наушники uBear Vibe Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 1
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 2
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 3
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 4
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 5
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 6
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 7
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 8
  • Наушники uBear Vibe Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296494
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Характеристики

Бренд
uBear
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
3.5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
160

Описание товара Наушники uBear Vibe Black

Наушники uBear — это стильное и удобное решение для ценителей качественного звука и комфорта. Выполненные в элегантном черном цвете, они идеально дополняют любой образ. Благодаря беспроводному соединению через Bluetooth, вы можете насладиться полным спектром свободы движений без лишних проводов. Конструкция в виде вкладышей обеспечивает плотное прилегание и надежную фиксацию в ушах, что особенно удобно во время активных занятий или повседневного использования. Встроенный микрофон позволяет удобно принимать звонки или использовать голосовые помощники без необходимости доставать телефон. С наушниками uBear вам не придется беспокоиться о быстрой разрядке — время автономной работы составляет 3,5 часа на одном заряде. А если добавить зарядный кейс, то общее время использования увеличивается до 10 часов, что делает их идеальными спутниками в течение всего дня. Эти наушники от бренда uBear - ваш надежный компаньон для работы, путешествий и отдыха, предоставляющий комфорт и качество звука, которые вы заслуживаете.

Отзывы о товаре Наушники uBear Vibe Black




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Характеристики
Бренд
uBear
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
3.5
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники uBear — это стильное и удобное решение для ценителей качественного звука и комфорта. Выполненные в элегантном черном цвете, они идеально дополняют любой образ. Благодаря беспроводному соединению через Bluetooth, вы можете насладиться полным спектром свободы движений без лишних проводов. Конструкция в виде вкладышей обеспечивает плотное прилегание и надежную фиксацию в ушах, что особенно удобно во время активных занятий или повседневного использования. Встроенный микрофон позволяет удобно принимать звонки или использовать голосовые помощники без необходимости доставать телефон. С наушниками uBear вам не придется беспокоиться о быстрой разрядке — время автономной работы составляет 3,5 часа на одном заряде. А если добавить зарядный кейс, то общее время использования увеличивается до 10 часов, что делает их идеальными спутниками в течение всего дня. Эти наушники от бренда uBear - ваш надежный компаньон для работы, путешествий и отдыха, предоставляющий комфорт и качество звука, которые вы заслуживаете.
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Отзывы


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