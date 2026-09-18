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SSD Накопитель SSD WD Red SA500 1Tb (WDS100T1R0B) купить в Москве
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Накопитель SSD WD Red SA500 1Tb (WDS100T1R0B)

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Накопитель SSD WD Red SA500 1Tb (WDS100T1R0B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
3.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292157
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
536

Описание товара Накопитель SSD WD Red SA500 1Tb (WDS100T1R0B)

M.2 накопитель WD Red SA500 с интерфейсом подключения SATA III способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами в составе центров обработки данных. Благодаря скорости 560 Мбайт/сек он увеличивает отзывчивость всей системы и уменьшает время отклика. Объем 1000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения видео, документов и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Из преимуществ WD Red SA500 – сниженное потребление энергии и бесшумная работа.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD Red SA500 1Tb (WDS100T1R0B)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.75
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель WD Red SA500 с интерфейсом подключения SATA III способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами в составе центров обработки данных. Благодаря скорости 560 Мбайт/сек он увеличивает отзывчивость всей системы и уменьшает время отклика. Объем 1000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения видео, документов и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Из преимуществ WD Red SA500 – сниженное потребление энергии и бесшумная работа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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