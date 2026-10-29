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VoIP-телефон Grandstream DP750 купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Grandstream DP750

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VoIP-телефон Grandstream DP750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
Начислим 584 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 290239
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VoIP-телефон Grandstream DP750
9 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
250

Описание товара VoIP-телефон Grandstream DP750

DP750 является продвинутой DECT VoIP базовой станции, которая работает совместно с 5 трубками DP720 DECT предлагая мобильность для бизнес и домашних пользователей. База может работать на расстоянии до 300 метров на открытом воздухе и в помещении до 50 метров, что даёт пользователям свободу передвижения на работе или дома, обеспечивая достаточную гибкость. DP750 поддерживает до 10 SIP аккаунтов и до 4 одновременных вызовов, в т.ч. 3-х стороннюю конференц связь, full-HD аудио и интегрированный PoE. Возможно использовать единый аккаунт для всех трубок, что даёт невероятную свободу в размещении трубок. DP750 поддерживает различные способы авто-настройки через TLS/SRTP/ HTTPS. Совместное использование DP720 и DP750 позволяет реализовать законченное DECT VoIP решение.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream DP750




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Описание
DP750 является продвинутой DECT VoIP базовой станции, которая работает совместно с 5 трубками DP720 DECT предлагая мобильность для бизнес и домашних пользователей. База может работать на расстоянии до 300 метров на открытом воздухе и в помещении до 50 метров, что даёт пользователям свободу передвижения на работе или дома, обеспечивая достаточную гибкость. DP750 поддерживает до 10 SIP аккаунтов и до 4 одновременных вызовов, в т.ч. 3-х стороннюю конференц связь, full-HD аудио и интегрированный PoE. Возможно использовать единый аккаунт для всех трубок, что даёт невероятную свободу в размещении трубок. DP750 поддерживает различные способы авто-настройки через TLS/SRTP/ HTTPS. Совместное использование DP720 и DP750 позволяет реализовать законченное DECT VoIP решение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить VoIP-телефон Grandstream DP750 - по цене 9360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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