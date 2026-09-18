Нaушники Defender Basic-610 Black (63610)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Нaушники Defender Basic-610 Black (63610)
Проводные наушники Defender Basic 610 – практичная модель с базовым функционалом, получившая в свое оснащение разъем jack 3.5 mm для возможности подключения к подавляющему большинству мобильных устройств. Кабель имеет плоскую форму, что препятствует его спутыванию при хранении. Длины, равной 1.1 м, будет достаточно для различных сценариев использования наушников. Скромный вес 10 г обеспечен легким пластиковым корпусом, благодаря которому устройство практически не ощущается в ушах. Классический черный цвет с серебристыми вставками позволит наушникам стать гармоничным дополнением любого образа. Проводные наушники Defender Basic 610 обеспечивают комфортную посадку в ушах и идеально подходят для многочасового использования благодаря внутриканальным амбушюрам с силиконовыми вкладышами. Надежно фиксируясь в ушном канале, они отсекают практически все звуки окружающего мира, оставляя меломана наедине с любимой музыкой. Расширенный диапазон частот 15-20000 Гц обеспечивает более глубокий и бархатистый бас.
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