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Чайник электрический Supra KES-1802S купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Supra KES-1802S

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Чайник электрический Supra KES-1802S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288625
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
950

Описание товара Чайник электрический Supra KES-1802S

Выполнен в эргономичном корпусе из нержавеющей стали с пластиковыми элементами. Оснащен чайник световым индикатором, который указывает на работу прибора, подставкой со скрытым нагревательным элементом и возможностью вращения.

Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-1802S




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен в эргономичном корпусе из нержавеющей стали с пластиковыми элементами. Оснащен чайник световым индикатором, который указывает на работу прибора, подставкой со скрытым нагревательным элементом и возможностью вращения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Supra KES-1802S - по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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