Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 114 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнечный фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 283456
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Коэффициент светопропускания светофильтра не превышает 0,001%.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х5
Вес, г.
100
Описание товара Солнечный фильтр Sky-Watcher для рефлекторов 114 мм
Солнечный фильтр Sky-Watcher нужен для того, чтобы изучать солнечную активность без вреда для зрения. Он разработан специально для рефлекторов с апертурой 114 мм, устанавливается на трубу телескопа и перекрывает собой весь световой диаметр. В результате блокируется солнечное излучение, небезопасное для глаз. Цвет Солнца при наблюдениях – нейтрально-белый.
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Бренд
Тип товара
Солнечный фильтр
Особенности
Коэффициент светопропускания светофильтра не превышает 0,001%.
Страна производитель
Китай
Солнечный фильтр Sky-Watcher нужен для того, чтобы изучать солнечную активность без вреда для зрения. Он разработан специально для рефлекторов с апертурой 114 мм, устанавливается на трубу телескопа и перекрывает собой весь световой диаметр. В результате блокируется солнечное излучение, небезопасное для глаз. Цвет Солнца при наблюдениях – нейтрально-белый.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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