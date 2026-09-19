Top.Mail.Ru
Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото 1
Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото 2
Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото 3
Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фазово-контрастное устройство
  • Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото 1
  • Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото 2
  • Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото 3
  • Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370895
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Фазово-контрастное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U

Фазово-контрастное устройство (Микромед 3 U) – устройство для наблюдения методом фазового контраста ФКУ, предназначается для исследования малоконтрастных объектов, не видимых в микроскопы при обычных условиях наблюдения. Устройство может применяться совместно с биологическими микроскопами Микромед 3 U. Основными частями устройства являются фазовый конденсор, фазовые объективы и вспомогательный микроскоп. Крепление фазового конденсора типа ласточкин хвост. В комплект входят фазовые объективы-планахроматы 10х/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25. Объективы рассчитаны на длину тубуса бесконечность и толщину покровного стекла 0,17 мм. Принцип действия устройства основан на методе фазового контраста, позволяющем наблюдать неокрашенные малоконтрастные препараты. Конденсор может быть использован для наблюдения обычным способом, для этого под револьверным диском имеется ирисовая диафрагма, а в диске револьвера, кроме кольцевых диафрагм, имеется свободное отверстие для пропускания всего пучка света.

Отзывы о товаре Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Фазово-контрастное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Фазово-контрастное устройство (Микромед 3 U) – устройство для наблюдения методом фазового контраста ФКУ, предназначается для исследования малоконтрастных объектов, не видимых в микроскопы при обычных условиях наблюдения. Устройство может применяться совместно с биологическими микроскопами Микромед 3 U. Основными частями устройства являются фазовый конденсор, фазовые объективы и вспомогательный микроскоп. Крепление фазового конденсора типа ласточкин хвост. В комплект входят фазовые объективы-планахроматы 10х/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25. Объективы рассчитаны на длину тубуса бесконечность и толщину покровного стекла 0,17 мм. Принцип действия устройства основан на методе фазового контраста, позволяющем наблюдать неокрашенные малоконтрастные препараты. Конденсор может быть использован для наблюдения обычным способом, для этого под револьверным диском имеется ирисовая диафрагма, а в диске револьвера, кроме кольцевых диафрагм, имеется свободное отверстие для пропускания всего пучка света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фазово-контрастное устройство Микромед 3 U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...