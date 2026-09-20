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Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A) купить с доставкой в Москве
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Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A)

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Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A) - фото 1
Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A) - фото 1
  • Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497604
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
2 шт. в наборе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
200

Описание товара Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A)

Окуляр WF30X (Стерео МС-A) – стандартный широкоугольный окуляр микроскопа с 30-кратным увеличением и посадочным диаметром 30 мм. Подходит для стереомикроскопов МС-A. Окуляр WF30X устанавливается в окулярный тубус вместо штатного окуляра.

Отзывы о товаре Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
2 шт. в наборе
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр WF30X (Стерео МС-A) – стандартный широкоугольный окуляр микроскопа с 30-кратным увеличением и посадочным диаметром 30 мм. Подходит для стереомикроскопов МС-A. Окуляр WF30X устанавливается в окулярный тубус вместо штатного окуляра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для микроскопа Микромед WF30X (Стерео МС-A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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