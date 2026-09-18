Термос Biostal Охота NBA-1000 Steel-Green 1 л
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%2 000 руб. 3 112 руб.
В наличии
Код товара: 280103
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 000 руб. -36%
3 112 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х10
Вес, г.
600
Описание товара Термос Biostal Охота NBA-1000 Steel-Green 1 л
Термосы серии Охота вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Термосы серии Охота вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal Охота NBA-1000 Steel-Green 1 л - стоимость товара 2000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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