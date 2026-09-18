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Набор отверток КВТ Профи НИО-09 78620 купить с доставкой в Москве
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Набор отверток КВТ Профи НИО-09 78620

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Набор отверток КВТ Профи НИО-09 78620
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276838
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Набор отверток
Вес, г.
111

Описание товара Набор отверток КВТ Профи НИО-09 78620

Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620 рассчитан на работу с мелким и крупным крежом с пазом типа Philips и шлицевым. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала и отлично подходят для работ под напряжением до 1000 В.



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Отзывы о товаре Набор отверток КВТ Профи НИО-09 78620




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Набор отверток
Описание
Набор диэлектрических отверток КВТ Профи НИО-09 78620 рассчитан на работу с мелким и крупным крежом с пазом типа Philips и шлицевым. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала и отлично подходят для работ под напряжением до 1000 В.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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