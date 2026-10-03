Набор отверток Kraftool Expert 250088-H6
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Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
В наличии
Код товара: 347968
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1 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
75 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
6
Материал насадки
инструментальная стал
Размер крестообразного наконечника
РH1, РH2
Тип наконечника
PH, SL
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х4
Вес, г.
475
Описание товара Набор отверток Kraftool Expert 250088-H6
Профессиональный Набор ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ОТВЁРТОК KRAFTOOL X-Drive серии EXPERT. Кованый закаленный хромомолибденованадиевый стержень обеспечивает длительный срок службы. Система насечек NSS для предотвращения выскальзывания из крепежа. Предназначена для работ с высочайшим уровнем безопасности под напряжением до 1000 В. Обязательны к использованию при монтаже и демонтаже резьбовых соединений электромонтажных работах в промышленности, энергетике и коммунальном секторе. Предназначена для выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
75 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
6
Материал насадки
инструментальная стал
Размер крестообразного наконечника
РH1, РH2
Тип наконечника
PH, SL
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Профессиональный Набор ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ОТВЁРТОК KRAFTOOL X-Drive серии EXPERT. Кованый закаленный хромомолибденованадиевый стержень обеспечивает длительный срок службы. Система насечек NSS для предотвращения выскальзывания из крепежа. Предназначена для работ с высочайшим уровнем безопасности под напряжением до 1000 В. Обязательны к использованию при монтаже и демонтаже резьбовых соединений электромонтажных работах в промышленности, энергетике и коммунальном секторе. Предназначена для выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор отверток Kraftool Expert 250088-H6 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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