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Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18 купить с доставкой в Москве
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Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18

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Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18 - фото 1
Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентная
  • Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18 - фото 1
  • Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
3 810 руб.  4 450 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347971
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18
3 810 руб. -14%
4 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
100 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
18
Материал насадки
инструментальная стал
Размер крестообразного наконечника
РH1, РH2
Тип наконечника
PH, PZ, SL
Диэлектрическая
да
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х7
Вес, г.
610

Описание товара Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18

Инструменты полностью соответствуют всем требованиям безопасности. Подходят для выполнения крепежных работ под высоким напряжением.



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Отзывы о товаре Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
100 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
18
Материал насадки
инструментальная стал
Размер крестообразного наконечника
РH1, РH2
Тип наконечника
PH, PZ, SL
Диэлектрическая
да
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Описание
Инструменты полностью соответствуют всем требованиям безопасности. Подходят для выполнения крепежных работ под высоким напряжением.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Kraftool Profi X-Drive 220092-H18 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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