Top.Mail.Ru
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 1
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 2
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 3
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 4
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
  • Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 1
  • Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 2
  • Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 3
  • Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 4
  • Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
80, 100, 125, 150
Дополнительно
одна индикаторная отвертка
Количество отверток/насадок в комплекте
8
Материал насадки
инструментальная сталь
Размер крестообразного наконечника
PH0, PH1, PH2
Тип наконечника
PH, SL
Индикаторная отвертка
да
Диэлектрическая
да
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х5
Вес, г.
850

Описание товара Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, находящихся под напряжением до 1000 В. Стержни из хромованадиевой стали покрыты изоляционным материалом. Оксидированные намагниченные наконечники. Эргономичные изолированные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки с отверстием для подвески



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
80, 100, 125, 150
Дополнительно
одна индикаторная отвертка
Количество отверток/насадок в комплекте
8
Материал насадки
инструментальная сталь
Размер крестообразного наконечника
PH0, PH1, PH2
Тип наконечника
PH, SL
Индикаторная отвертка
да
Диэлектрическая
да
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, находящихся под напряжением до 1000 В. Стержни из хромованадиевой стали покрыты изоляционным материалом. Оксидированные намагниченные наконечники. Эргономичные изолированные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки с отверстием для подвески


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H8_z01 - купить по цене 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...