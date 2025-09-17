Набор отверток Kraftool X-Drive 250088-H8
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
резина
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
В наличии
Код товара: 276808
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
60 мм, 75 мм, 80 мм, 100 м, 125 мм, 150 мм
Дополнительно
8 предметов в наборе
Материал насадки
хромомолибденовой стали
Размер крестообразного наконечника
PH: № 0, 1, 2
Тип наконечника
PH, SL
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
да
Материал рукоятки
резина
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х4
Вес, г.
536
Описание товара Набор отверток Kraftool X-Drive 250088-H8
Профессиональный Набор ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ОТВЁРТОК KRAFTOOL X-Drive серии EXPERT.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор отверток
Длина отвертки
60 мм, 75 мм, 80 мм, 100 м, 125 мм, 150 мм
Дополнительно
8 предметов в наборе
Материал насадки
хромомолибденовой стали
Размер крестообразного наконечника
PH: № 0, 1, 2
Тип наконечника
PH, SL
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
да
Материал рукоятки
резина
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Профессиональный Набор ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ОТВЁРТОК KRAFTOOL X-Drive серии EXPERT.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
доставка вовремя,товар приличный.мне понравился.фирма хорошая,много чего есть от неё.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для подарка под заказ .Именно эти.Значит человек доволен!Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
доставили вовремя, цена была самая низкая. Ручки тонковатые, поработаю дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное, везли не очень долго. Посмотрим в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Ручки у ответток не удобные, для меня тонковаты в диаметре, на ручках недостаточно резиновых вставок, для удобного хватает, сравниваю с гросс и стенли, купил от жадности, в принципе не пожалел, для дома при нечастом использовании пойдёт, для профи нет
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление очень хорошее! В отзывах читал, что ручки скользкие, Но Ребят, за 2₽-2,4 ₽ 8 шт. Отверток это Норм! В работе не испытывал, но первые впечатления Норм!
Достоинства:
Комментарий:
Продавец отклонил скидку и понизил цену после заказа.Досадно. А товар неплохой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор отверток!!!!! Рекомендую данный бренд!!!
Набор отверток Kraftool X-Drive 250088-H8 - стоимость товара 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор отверток Kraftool X-Drive 250088-H8
Достоинства:
Комментарий:
доставка вовремя,товар приличный.мне понравился.фирма хорошая,много чего есть от неё.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для подарка под заказ .Именно эти.Значит человек доволен!Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
доставили вовремя, цена была самая низкая. Ручки тонковатые, поработаю дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное, везли не очень долго. Посмотрим в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Ручки у ответток не удобные, для меня тонковаты в диаметре, на ручках недостаточно резиновых вставок, для удобного хватает, сравниваю с гросс и стенли, купил от жадности, в принципе не пожалел, для дома при нечастом использовании пойдёт, для профи нет
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление очень хорошее! В отзывах читал, что ручки скользкие, Но Ребят, за 2₽-2,4 ₽ 8 шт. Отверток это Норм! В работе не испытывал, но первые впечатления Норм!
Достоинства:
Комментарий:
Продавец отклонил скидку и понизил цену после заказа.Досадно. А товар неплохой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор отверток!!!!! Рекомендую данный бренд!!!