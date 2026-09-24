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Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035) купить с доставкой в Москве
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Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035)

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Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708573
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035)
6 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Количество отверток/насадок в комплекте
13
Материал насадки
хромомолибденовая сталь
Размер крестообразного наконечника
PH 0 x 60 мм, 1 x 75 мм, 2 x 100 мм, 3 x 150 мм, 4 x 200 мм, 2 x 38 мм
Тип наконечника
PH, SL
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х23х8
Вес, кг.
3

Описание товара Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035)

Профессиональные ударные отвертки со сквозным стержнем и стальным затыльником. Лучший выбор для выполнения задач требующих бескомпромиссно мощного и надежного инструмента!



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Количество отверток/насадок в комплекте
13
Материал насадки
хромомолибденовая сталь
Размер крестообразного наконечника
PH 0 x 60 мм, 1 x 75 мм, 2 x 100 мм, 3 x 150 мм, 4 x 200 мм, 2 x 38 мм
Тип наконечника
PH, SL
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные ударные отвертки со сквозным стержнем и стальным затыльником. Лучший выбор для выполнения задач требующих бескомпромиссно мощного и надежного инструмента!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ударных отверток KRAFTOOL IMPACT 13 шт, сквозной стержень Cr-Mo, (25035) - этот товар вы можете купить по цене 6460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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