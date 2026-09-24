Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
В наличии
Код товара: 708574
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Загружаем...
3 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Количество отверток/насадок в комплекте
20
Материал насадки
хромомолибденовая сталь
Размер крестообразного наконечника
PH 1, 2
Тип наконечника
PH, PZ, SL, TX, HEX
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х5
Вес, г.
740
Описание товара Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817)
Профессиональный набор KRAFTOOL с высокопрочными Cr-Mo стержнями. Переставная отвертка надежно удерживает стержни и позволяет применять максимальные усилия при работе
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Бренд
Тип товара
Набор отверток
Количество отверток/насадок в комплекте
20
Материал насадки
хромомолибденовая сталь
Размер крестообразного наконечника
PH 1, 2
Тип наконечника
PH, PZ, SL, TX, HEX
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Профессиональный набор KRAFTOOL с высокопрочными Cr-Mo стержнями. Переставная отвертка надежно удерживает стержни и позволяет применять максимальные усилия при работе
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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