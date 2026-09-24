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Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817) купить с доставкой в Москве
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Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817)

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Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817) - фото 1
Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
  • Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817) - фото 1
  • Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708574
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817)
3 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Количество отверток/насадок в комплекте
20
Материал насадки
хромомолибденовая сталь
Размер крестообразного наконечника
PH 1, 2
Тип наконечника
PH, PZ, SL, TX, HEX
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х5
Вес, г.
740

Описание товара Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817)

Профессиональный набор KRAFTOOL с высокопрочными Cr-Mo стержнями. Переставная отвертка надежно удерживает стержни и позволяет применять максимальные усилия при работе



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Отзывы о товаре Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Количество отверток/насадок в комплекте
20
Материал насадки
хромомолибденовая сталь
Размер крестообразного наконечника
PH 1, 2
Тип наконечника
PH, PZ, SL, TX, HEX
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный набор KRAFTOOL с высокопрочными Cr-Mo стержнями. Переставная отвертка надежно удерживает стержни и позволяет применять максимальные усилия при работе


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор: отвертка с переставными стержнями KRAFTOOL Double 20, 20 шт, (25817) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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