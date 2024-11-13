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Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 купить с доставкой в Москве
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Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027

6 Отзывы
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Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 1
Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 2
Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 3
Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 4
Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 5
Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
  • Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 1
  • Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 2
  • Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 3
  • Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 4
  • Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 5
  • Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 480 руб.  1 964 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027
1 480 руб. -25%
1 964 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
27 предметов в комплекте
Материал насадки
хром-ванадий
Размер крестообразного наконечника
4 PH0, PH1, PH2, PH3, 4 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, 3 PH0, PH1, PH2
Тип наконечника
SL, PH, TORX, HEX, PZ
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х4
Вес, г.
950

Описание товара Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027

Отвертки «ЗУБР» разработаны в соответствии с высокими требованиями профессионалов. Выдерживают высокие нагрузки благодаря высококачественной хромомолибденовой стали стали, закаленной по особой технологии. Имеют большой ресурс, обеспечивают высокое качество выполнения работ при монтаже и демонтаже резьбовых соединений Отвертки «ЗУБР» разработаны в соответствии с высокими требованиями профессионалов. Выдерживают высокие нагрузки благодаря высококачественной хромомолибденовой стали стали, закаленной по особой технологии. Имеют большой ресурс, обеспечивают высокое качество выполнения работ при монтаже и демонтаже резьбовых соединений



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027

Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
набор отличный,но подложка могла бы быть покрепче.Попробую укрепить с помощью пены.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Алексей У.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался в подарок. Хороший набор
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Карина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в качестве подарка, оценили визуально - понравился заказ. Посмотрим, как покажет себя в работе.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Елизавета П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор! Муж доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
К инструменту замечаний нет, удобный, надежный.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2022
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Оптимальный и качественный набор, скажем так - на твердую 4-ку!!!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
27 предметов в комплекте
Материал насадки
хром-ванадий
Размер крестообразного наконечника
4 PH0, PH1, PH2, PH3, 4 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, 3 PH0, PH1, PH2
Тип наконечника
SL, PH, TORX, HEX, PZ
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертки «ЗУБР» разработаны в соответствии с высокими требованиями профессионалов. Выдерживают высокие нагрузки благодаря высококачественной хромомолибденовой стали стали, закаленной по особой технологии. Имеют большой ресурс, обеспечивают высокое качество выполнения работ при монтаже и демонтаже резьбовых соединений Отвертки «ЗУБР» разработаны в соответствии с высокими требованиями профессионалов. Выдерживают высокие нагрузки благодаря высококачественной хромомолибденовой стали стали, закаленной по особой технологии. Имеют большой ресурс, обеспечивают высокое качество выполнения работ при монтаже и демонтаже резьбовых соединений


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
набор отличный,но подложка могла бы быть покрепче.Попробую укрепить с помощью пены.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Алексей У.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался в подарок. Хороший набор
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Карина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в качестве подарка, оценили визуально - понравился заказ. Посмотрим, как покажет себя в работе.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Елизавета П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор! Муж доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
К инструменту замечаний нет, удобный, надежный.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2022
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Оптимальный и качественный набор, скажем так - на твердую 4-ку!!!


Набор отверток Зубр Мастер Универсал 27 25027 - по цене 1480 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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