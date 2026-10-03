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Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) купить с доставкой в Москве
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Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601)

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Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 1
Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 2
Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 3
Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 4
Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 5
Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 6
Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 7
Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Размер шлица
SL4, РН1, РН2, SL6, РН3, T15, T20
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, SL4, SL6, T15, T20, H4, H5 - 9 штБитодержатель 1/4" - 1 шт
  • Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 1
  • Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 2
  • Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 3
  • Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 4
  • Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 5
  • Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 6
  • Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 7
  • Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276855
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Отвертка
Набор
да
Материал стержня
S2
Размер шлица
SL4, РН1, РН2, SL6, РН3, T15, T20
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, SL4, SL6, T15, T20, H4, H5 - 9 штБитодержатель 1/4" - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
111

Описание товара Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601)

Реверсивная отвертка с револьверным механизмом Gross 11601 из стали S2, в наборе из 11 предметов, значительно повышает производительность работы при монтаже/демонтаже крепежа. За счет храпового механизма не нужно перехватывать руку или вынимать шлиц из крепежа, поэтому инструмент оптимален для профессионального использования. В качестве сменных насадок для отвертки можно применять любые биты длиной 25 мм с хвостовиком 1/4 дюйма.

Преимущества

  • Автоматическая подача насадок — магазин с револьверным механизмом позволяет максимально быстро и удобно менять биты.
  • Долговечность — биты в наборе выполнены из прочной японской стали S2 твердостью 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость.
  • Надежная фиксация крепежа — наконечники бит намагничены, поэтому винт или саморез можно не придерживать рукой.
  • Функция реверса — направление вращения меняется одним движением, что ускоряет работу.
  • Работа в труднодоступных местах — специальный адаптер в комплекте позволяет удлинить биты при необходимости.
  • Комфортная эксплуатация — удобная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
  • Гарантированное качество — на корпусе имеется фирменный штамп Gross, подтверждающий оригинальность продукта.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Отвертка
Набор
да
Материал стержня
S2
Размер шлица
SL4, РН1, РН2, SL6, РН3, T15, T20
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, SL4, SL6, T15, T20, H4, H5 - 9 штБитодержатель 1/4" - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Реверсивная отвертка с револьверным механизмом Gross 11601 из стали S2, в наборе из 11 предметов, значительно повышает производительность работы при монтаже/демонтаже крепежа. За счет храпового механизма не нужно перехватывать руку или вынимать шлиц из крепежа, поэтому инструмент оптимален для профессионального использования. В качестве сменных насадок для отвертки можно применять любые биты длиной 25 мм с хвостовиком 1/4 дюйма.

Преимущества

  • Автоматическая подача насадок — магазин с револьверным механизмом позволяет максимально быстро и удобно менять биты.
  • Долговечность — биты в наборе выполнены из прочной японской стали S2 твердостью 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость.
  • Надежная фиксация крепежа — наконечники бит намагничены, поэтому винт или саморез можно не придерживать рукой.
  • Функция реверса — направление вращения меняется одним движением, что ускоряет работу.
  • Работа в труднодоступных местах — специальный адаптер в комплекте позволяет удлинить биты при необходимости.
  • Комфортная эксплуатация — удобная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
  • Гарантированное качество — на корпусе имеется фирменный штамп Gross, подтверждающий оригинальность продукта.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка реверсивная с револьверным механизмом, 11 шт, сталь S2 Gross (11601) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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