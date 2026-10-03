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Набор отверток Kraftool 25616-H12 купить с доставкой в Москве
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Набор отверток Kraftool 25616-H12

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Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 2
Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 3
Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 4
Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 5
Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 6
Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
нет
  • Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 1
  • Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 2
  • Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 3
  • Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 4
  • Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 5
  • Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 6
  • Набор отверток Kraftool 25616-H12 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Kraftool 25616-H12
1 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
12 предметов в наборе
Материал насадки
Cr-V
Размер крестообразного наконечника
PH0, 1
Тип наконечника
Torx (T, Tx)/Phillips (PH)/Slotted (SL)
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х2
Вес, г.
257

Описание товара Набор отверток Kraftool 25616-H12

Поставляется в удобном пластиковом боксе с прозрачной верхней крышкой и хомутом для подвеса. Набор состоит из 12 предметов. Применяется для ремонта мобильных телефонов и часов.



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Отзывы о товаре Набор отверток Kraftool 25616-H12




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
12 предметов в наборе
Материал насадки
Cr-V
Размер крестообразного наконечника
PH0, 1
Тип наконечника
Torx (T, Tx)/Phillips (PH)/Slotted (SL)
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
пластик
Магнитный наконечник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Поставляется в удобном пластиковом боксе с прозрачной верхней крышкой и хомутом для подвеса. Набор состоит из 12 предметов. Применяется для ремонта мобильных телефонов и часов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Kraftool 25616-H12 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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