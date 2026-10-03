Top.Mail.Ru
Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 - фото 1
Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 - фото 2
Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
  • Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 - фото 1
  • Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 - фото 2
  • Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347967
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29
1 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Дополнительно
биты 1/4 (25 мм): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2 (2 шт.), PH3, SL4, SL6, SL7.2, T9, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, головки торцевые 1/4: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
27
Материал насадки
CrV
Размер крестообразного наконечника
PH1, PH2, PH3
Тип наконечника
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х6
Вес, г.
510

Описание товара Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29

Реверсивная отвертка KRAFTOOL 25556-H29 предназначена для закручивания и выкручивания винтов, болтов и других крепежных элементов. Эргономичная рукоятка инструмента обрезинена и имеет специальное рифление, что обеспечивает надежный хват и устраняет скольжение рук во время работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Дополнительно
биты 1/4 (25 мм): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2 (2 шт.), PH3, SL4, SL6, SL7.2, T9, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, головки торцевые 1/4: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
27
Материал насадки
CrV
Размер крестообразного наконечника
PH1, PH2, PH3
Тип наконечника
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Реверсивная отвертка KRAFTOOL 25556-H29 предназначена для закручивания и выкручивания винтов, болтов и других крепежных элементов. Эргономичная рукоятка инструмента обрезинена и имеет специальное рифление, что обеспечивает надежный хват и устраняет скольжение рук во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 - по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...