Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29
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Характеристики
Тип товара
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 347967
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1 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дополнительно
биты 1/4 (25 мм): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2 (2 шт.), PH3, SL4, SL6, SL7.2, T9, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, головки торцевые 1/4: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
27
Материал насадки
CrV
Размер крестообразного наконечника
PH1, PH2, PH3
Тип наконечника
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х6
Вес, г.
510
Описание товара Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29
Реверсивная отвертка KRAFTOOL 25556-H29 предназначена для закручивания и выкручивания винтов, болтов и других крепежных элементов. Эргономичная рукоятка инструмента обрезинена и имеет специальное рифление, что обеспечивает надежный хват и устраняет скольжение рук во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Дополнительно
биты 1/4 (25 мм): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2 (2 шт.), PH3, SL4, SL6, SL7.2, T9, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, головки торцевые 1/4: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 мм
Количество отверток/насадок в комплекте
27
Материал насадки
CrV
Размер крестообразного наконечника
PH1, PH2, PH3
Тип наконечника
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Диэлектрическая
нет
Материал рукоятки
прорезиненная
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Реверсивная отвертка KRAFTOOL 25556-H29 предназначена для закручивания и выкручивания винтов, болтов и других крепежных элементов. Эргономичная рукоятка инструмента обрезинена и имеет специальное рифление, что обеспечивает надежный хват и устраняет скольжение рук во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка с набором бит Kraftool 25556-H29 - по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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