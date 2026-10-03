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Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01 купить с доставкой в Москве
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Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01

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Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01 - фото 1
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
изоляционное покрытие
Длина стержня, мм
125
Магнитный наконечник
да
  • Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01 - фото 1
  • Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276816
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор отверток
Индикаторная отвертка
да
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrV
Материал рукоятки
изоляционное покрытие
Длина стержня, мм
125
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х4
Вес, г.
370

Описание товара Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01

Набор отверток STAYER ELECTRO 25145-H6_z01 предназначается для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, которые могут находиться под напряжение до 1000 Вольт.



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Отзывы о товаре Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор отверток
Индикаторная отвертка
да
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrV
Материал рукоятки
изоляционное покрытие
Длина стержня, мм
125
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток STAYER ELECTRO 25145-H6_z01 предназначается для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, которые могут находиться под напряжение до 1000 Вольт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01 - купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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