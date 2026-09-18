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Фен Vitek VT-8229 купить с доставкой в Москве
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Фен Vitek VT-8229

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Фен Vitek VT-8229 - фото 1
Фен Vitek VT-8229 - фото 2
Фен Vitek VT-8229 - фото 3
Фен Vitek VT-8229 - фото 4
Фен Vitek VT-8229 - фото 5
Фен Vitek VT-8229 - фото 6
Фен Vitek VT-8229 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Vitek VT-8229 - фото 1
  • Фен Vitek VT-8229 - фото 2
  • Фен Vitek VT-8229 - фото 3
  • Фен Vitek VT-8229 - фото 4
  • Фен Vitek VT-8229 - фото 5
  • Фен Vitek VT-8229 - фото 6
  • Фен Vitek VT-8229 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270489
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х10
Вес, г.
810

Описание товара Фен Vitek VT-8229

Фен VITEK VT-8229 в стильном корпусе позаботится как о быстрой укладке благодаря мощности 22000 Вт, так и о здоровье ваших волос. Технология Aqua ionic позволяет создать поток отрицательных ионов кислорода, которые, запечатывая волосяные чешуйки и снимая статическое электричество, сохраняют ваши волосы естественно увлажненными. Фен оборудован переключателем генератора ионов и съемным фильтром, имеет шесть режимов температуры и скорости воздушного потока, а также LED-индикатор включения

Отзывы о товаре Фен Vitek VT-8229




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен VITEK VT-8229 в стильном корпусе позаботится как о быстрой укладке благодаря мощности 22000 Вт, так и о здоровье ваших волос. Технология Aqua ionic позволяет создать поток отрицательных ионов кислорода, которые, запечатывая волосяные чешуйки и снимая статическое электричество, сохраняют ваши волосы естественно увлажненными. Фен оборудован переключателем генератора ионов и съемным фильтром, имеет шесть режимов температуры и скорости воздушного потока, а также LED-индикатор включения
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Отзывы


Фен Vitek VT-8229 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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