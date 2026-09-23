Фен Trouver Turbo Pink (AHD11C)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1600
Цвет
розовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733936
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Фен TROUVER Turbo HD11C - мощный и компактный, обеспечивает быструю и бережную сушку.
Благодаря скорости потока воздуха 65 м/с и двигателю на 110 000 об/мин всего за пару минут волосы будут полностью сухими, без пересушивания.
Встроенная система ионизации генерирует 200 миллионов отрицательных ионов/см?, которые нейтрализуют статическое электричество, делая волосы гладкими и блестящими.
Четыре уровня температуры и два режима скорости подстроятся под любой тип волос.
Световые индикаторы температурного режима помогут быстро выбрать нужные настройки.
Даже при максимальной температуре фен поддерживает безопасную температуру 57 °C, защищая локоны от перегрева.
Эффективный фильтр блокирует частицы пыли, сохраняя здоровье кожи головы.
Эргономичная ручка с антискользящим покрытием обеспечивает надежный хват.
Система шумоподавления снижает громкость до 58 дБ.
Фен TROUVER Turbo HD11C - мощный и компактный, обеспечивает быструю и бережную сушку.
Благодаря скорости потока воздуха 65 м/с и двигателю на 110 000 об/мин всего за пару минут волосы будут полностью сухими, без пересушивания.
Встроенная система ионизации генерирует 200 миллионов отрицательных ионов/см?, которые нейтрализуют статическое электричество, делая волосы гладкими и блестящими.
Четыре уровня температуры и два режима скорости подстроятся под любой тип волос.
Световые индикаторы температурного режима помогут быстро выбрать нужные настройки.
Даже при максимальной температуре фен поддерживает безопасную температуру 57 °C, защищая локоны от перегрева.
Эффективный фильтр блокирует частицы пыли, сохраняя здоровье кожи головы.
Эргономичная ручка с антискользящим покрытием обеспечивает надежный хват.
Система шумоподавления снижает громкость до 58 дБ.
Фен Trouver Turbo Pink (AHD11C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Trouver Turbo Pink (AHD11C)