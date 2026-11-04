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Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01 купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01

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Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267026
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х2
Вес, г.
130

Описание товара Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01

Телескопическая конструкция обеспечивает удобное распыление растворов над высокими растениями и кустарниками. Сопло опрыскивателя обеспечивает регулировку от жесткой струи до распыления. Удлинитель изготовлен из высококачественной латуни.Применяется как телескопический удлинитель к садовым опрыскивателям GRINDA (артикулы 8-425113, 8-425114, 8-425115, 8-425117, 8-425155, 8-425158), а также к опрыскивателям других производителей с внутренним диаметром шланга 1/4.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая конструкция обеспечивает удобное распыление растворов над высокими растениями и кустарниками. Сопло опрыскивателя обеспечивает регулировку от жесткой струи до распыления. Удлинитель изготовлен из высококачественной латуни.Применяется как телескопический удлинитель к садовым опрыскивателям GRINDA (артикулы 8-425113, 8-425114, 8-425115, 8-425117, 8-425155, 8-425158), а также к опрыскивателям других производителей с внутренним диаметром шланга 1/4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель Grinda 8-4251-S_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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