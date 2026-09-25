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Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE купить с доставкой в Москве
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Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE

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Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 1
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 2
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 3
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 4
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 5
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 6
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 7
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 8
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 9
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 1
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 2
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 3
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 4
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 5
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 6
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 7
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 8
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 9
  • Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
Штанга - 1 шт
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
2
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
4
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.12х0.04
Вес, г.
320

Описание товара Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE

Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
Штанга - 1 шт
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
2
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
4
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - по цене 990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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