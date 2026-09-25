Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 745256
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
Штанга - 1 шт
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
2
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
4
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.12х0.04
Вес, г.
320
Описание товара Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитОпрыскиватель переносной РОСТОК RT-3, 3 л, (425113)
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитОпрыскиватель 7 л, ручной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Pa...
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, ус...
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 111 руб.270 руб. в СплитОпрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитОпрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шла...
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, ус...
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитОпрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен,...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, ус...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитОпрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропиле...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитШтанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64753, универса...
-
В наличииЦена 1 270 руб. 1 900 руб.318 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1)
-
В наличииЦена 1 310 руб. 1 680 руб.328 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, ...
Бренд
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
Штанга - 1 шт
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
2
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
4
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE - по цене 990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64751, универсальная, алюминиевая, 2 м, BASE