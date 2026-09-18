Дрель аккумуляторная Makita HP333DWAE
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%13 050 руб. 18 903 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264758
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х28х11
Вес, кг.
3
Описание товара Дрель аккумуляторная Makita HP333DWAE
Дрель Makita для работы HP333DWAE с винтами до М6 и для закручивания шурупов 6,3 см. Настройка крутящего момента – 15 положений, производится она кольцом за патроном, которое одновременно является переключателем режимов. Сверлить можно с ударом или без удара, выбор максимальной скорости (450 или 1700 об/мин) осуществляется движком на верхней панели корпуса.
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Дрель Makita для работы HP333DWAE с винтами до М6 и для закручивания шурупов 6,3 см. Настройка крутящего момента – 15 положений, производится она кольцом за патроном, которое одновременно является переключателем режимов. Сверлить можно с ударом или без удара, выбор максимальной скорости (450 или 1700 об/мин) осуществляется движком на верхней панели корпуса.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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