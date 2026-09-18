Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB 120 Li (06019G8100)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
8
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264729
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, два аккумулятора, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
8
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9.1
Высота, см
29.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
29х27х9
Вес, кг.
3.2
Описание товара Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB 120 Li (06019G8100)
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB 120 Li применяется для закручивания и откручивания крепежа. Обладает двумя режимами: ударное сверление и обычное. Легкая замена оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, два аккумулятора, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
8
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9.1
Высота, см
29.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB 120 Li применяется для закручивания и откручивания крепежа. Обладает двумя режимами: ударное сверление и обычное. Легкая замена оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB 120 Li (06019G8100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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