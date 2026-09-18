Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G)
SSD-накопитель Kingston DC500R [SEDC500R/480G] обладает объемом 480 ГБ. Твердотельные устройства такой вместительности являются одними из самых востребованных. Интерфейс накопителя – SATA III. Форм-фактор модели – 2.5 дюйма. Производительность, демонстрируемая SSD-накопителем Kingston DC500R [SEDC500R/480G], достаточна для эффективного решения подавляющего большинства задач. Устройство способно развивать скорость чтения, достигающую 550 МБ/с. Максимальная скорость чтения составляет 500 МБ/с. Ресурс накопителя – 438 TBW. Накопитель собран в корпусе черного цвета, украшенном эффектной наклейкой. Размеры корпуса стандартны – 69.9x100x7 мм. Тип упаковки – блистер. С внешним видом накопителя вы сможете ознакомиться, не прибегая к распаковке.
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