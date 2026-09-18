Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
428
Энергопотребление
7.5
  • Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264608
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
428
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
851

Описание товара Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G)

SSD-накопитель Kingston DC500R [SEDC500R/480G] обладает объемом 480 ГБ. Твердотельные устройства такой вместительности являются одними из самых востребованных. Интерфейс накопителя – SATA III. Форм-фактор модели – 2.5 дюйма. Производительность, демонстрируемая SSD-накопителем Kingston DC500R [SEDC500R/480G], достаточна для эффективного решения подавляющего большинства задач. Устройство способно развивать скорость чтения, достигающую 550 МБ/с. Максимальная скорость чтения составляет 500 МБ/с. Ресурс накопителя – 438 TBW. Накопитель собран в корпусе черного цвета, украшенном эффектной наклейкой. Размеры корпуса стандартны – 69.9x100x7 мм. Тип упаковки – блистер. С внешним видом накопителя вы сможете ознакомиться, не прибегая к распаковке.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 500, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", 500, SATA, TLC, 2.5", SATA, 500, SATA, 480 ГБ

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
428
Время наработки на отказ, час
2000000
Развернуть
Энергопотребление
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Kingston DC500R [SEDC500R/480G] обладает объемом 480 ГБ. Твердотельные устройства такой вместительности являются одними из самых востребованных. Интерфейс накопителя – SATA III. Форм-фактор модели – 2.5 дюйма. Производительность, демонстрируемая SSD-накопителем Kingston DC500R [SEDC500R/480G], достаточна для эффективного решения подавляющего большинства задач. Устройство способно развивать скорость чтения, достигающую 550 МБ/с. Максимальная скорость чтения составляет 500 МБ/с. Ресурс накопителя – 438 TBW. Накопитель собран в корпусе черного цвета, украшенном эффектной наклейкой. Размеры корпуса стандартны – 69.9x100x7 мм. Тип упаковки – блистер. С внешним видом накопителя вы сможете ознакомиться, не прибегая к распаковке.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 500, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", 500, SATA, TLC, 2.5", SATA, 500, SATA, 480 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kingston DC500R 480Gb (SEDC500R/480G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...