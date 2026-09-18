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Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM купить с доставкой в Москве
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Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM

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Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 1
Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 2
Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 3
Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 4
Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 5
Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Голова выносная
Байонет
есть
  • Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 1
  • Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 2
  • Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 3
  • Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 4
  • Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 5
  • Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264083
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Голова выносная
Байонет
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM

Выносная голова Godox AD-H1200B для вспышек Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO AD600BM Manual/Bowens - позволяет функциональнее работать с этими вспышками. Используя эту голову можно разделить сам моноблок и лампу. Совместимость: Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO. Байонет: Bowens. Длина кабеля: 2.4 м. Удобная ручка. Простая установка лампы.

Отзывы о товаре Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B/BM




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Голова выносная
Байонет
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Выносная голова Godox AD-H1200B для вспышек Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO AD600BM Manual/Bowens - позволяет функциональнее работать с этими вспышками. Используя эту голову можно разделить сам моноблок и лампу. Совместимость: Godox WITSTRO AD600B TTL/Bowens и Godox WITSTRO. Байонет: Bowens. Длина кабеля: 2.4 м. Удобная ручка. Простая установка лампы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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