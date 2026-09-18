Top.Mail.Ru
Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX - фото 1
Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX - фото 2
Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX - фото 1
  • Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX - фото 2
  • Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
26х28х32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х38
Вес, кг.
10.5

Описание товара Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX

Осветитель светодиодный с линзой Френеля GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI&gt;93) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
26х28х32
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный с линзой Френеля GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI&gt;93) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель студийный GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...