Окуляр для телескопа Микромед WF 5X (Стерео МС-1,2)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 263989
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Совместимость с микроскопами Микромед МС-1 и Микромед МС-2-ZOOM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
100
Описание товара Окуляр для телескопа Микромед WF 5X (Стерео МС-1,2)
Окуляр WF5х для микроскопов Микромед со шкалой имеет увеличение в 5 крат
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Совместимость с микроскопами Микромед МС-1 и Микромед МС-2-ZOOM
Страна производитель
Китай
Окуляр WF5х для микроскопов Микромед со шкалой имеет увеличение в 5 крат
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Окуляр для телескопа Микромед WF 5X (Стерео МС-1,2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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