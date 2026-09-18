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Набор препаратов Микромед "Ботаника" (16 обр. для школы) купить с доставкой в Москве
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Набор препаратов Микромед "Ботаника" (16 обр. для школы)

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Набор препаратов Микромед &quot;Ботаника&quot; (16 обр. для школы) - фото 1
Набор препаратов Микромед &quot;Ботаника&quot; (16 обр. для школы) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
  • Набор препаратов Микромед &quot;Ботаника&quot; (16 обр. для школы) - фото 1
  • Набор препаратов Микромед &quot;Ботаника&quot; (16 обр. для школы) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314400
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Набор препаратов Микромед "Ботаника" (16 обр. для школы)

Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения. 16 образцов, 7 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: стебель кукурузы продольное сечение, стебель подсолнечника поперечное сечение, стебель сосны поперечное сечение, эпидермис репчатого лука цельный организм, митоз корешка лука, пыльник лилии поперечное сечение, лист сосны поперечное сечение, лист поперечный разрез, пыльца лилии цельный организм, пыльца сосны цельный организм, спирогира цельный организм, корень поперечный срез, корневой чехлик, зерновки кукурузы продольный срез, гаметофит папоротника, спорангий кукушкина льна.

Отзывы о товаре Набор препаратов Микромед "Ботаника" (16 обр. для школы)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Описание
Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения. 16 образцов, 7 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: стебель кукурузы продольное сечение, стебель подсолнечника поперечное сечение, стебель сосны поперечное сечение, эпидермис репчатого лука цельный организм, митоз корешка лука, пыльник лилии поперечное сечение, лист сосны поперечное сечение, лист поперечный разрез, пыльца лилии цельный организм, пыльца сосны цельный организм, спирогира цельный организм, корень поперечный срез, корневой чехлик, зерновки кукурузы продольный срез, гаметофит папоротника, спорангий кукушкина льна.
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