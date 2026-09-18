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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 263977
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Наружный диаметр - 98 мм. Внутренний диаметр - 61 мм, минимально - 40 мм Мощность - 4,5 W. Входящее напряжение - 100 V - 240 V. Выходное напряжение - 12 V. Регулировка яркости от 0 до 100%. Рабочее расстояние - 40 - 250 мм.. Количество светодиодов - 144 шт.. Светодиоды - 3,3V/0,25A. Освещенность - 18 000 Lux (при рабочем расстоянии порядка 100 мм). Цветовая температура - 6 500К +/-200К. Срок службы - 10 000 часов. Материал корпуса - пластик.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х6
Вес, г.
300
Описание товара Осветитель светодиодный для микроскопа Микромед LED-144T с регулировкой яркости
Осветитель светодиодный LED-144T с регулировкой яркости предназначен для освещения объектов отраженным светом. Осветитель крепится на объектив микроскопа с помощью трех винтов. При этом происходит бестеневое освещение объекта отраженным светом. Поставляется в комплекте с резьбовым переходником для MC-2-ZOOM (Наружный диаметр резьбы - 47,4 мм. Шаг резьбы - 0,9 мм). Для установки осветителя на эти модели микроскопа сначала необходимо установить переходник (он накручивается по внутренней резьбе защитного кожуха объективов). А затем установить осветитель на переходник при помощи трех винтов. На переходнике имеется специальная канавка.
Наружный диаметр - 98 мм. Внутренний диаметр - 61 мм, минимально - 40 мм Мощность - 4,5 W. Входящее напряжение - 100 V - 240 V. Выходное напряжение - 12 V. Регулировка яркости от 0 до 100%. Рабочее расстояние - 40 - 250 мм.. Количество светодиодов - 144 шт.. Светодиоды - 3,3V/0,25A. Освещенность - 18 000 Lux (при рабочем расстоянии порядка 100 мм). Цветовая температура - 6 500К +/-200К. Срок службы - 10 000 часов. Материал корпуса - пластик.
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный LED-144T с регулировкой яркости предназначен для освещения объектов отраженным светом. Осветитель крепится на объектив микроскопа с помощью трех винтов. При этом происходит бестеневое освещение объекта отраженным светом. Поставляется в комплекте с резьбовым переходником для MC-2-ZOOM (Наружный диаметр резьбы - 47,4 мм. Шаг резьбы - 0,9 мм). Для установки осветителя на эти модели микроскопа сначала необходимо установить переходник (он накручивается по внутренней резьбе защитного кожуха объективов). А затем установить осветитель на переходник при помощи трех винтов. На переходнике имеется специальная канавка.
Осветитель светодиодный для микроскопа Микромед LED-144T с регулировкой яркости - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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