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Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) купить с доставкой в Москве
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Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом)

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Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 1
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 2
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 3
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 4
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 5
Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропривод
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 1
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 2
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 3
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 4
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 5
  • Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221038
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Электропривод
Особенности
может работать с различной скоростью: 2x или 8x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х6
Вес, г.
800

Описание товара Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом)

Электропривод часовой оси Sky-Watcher дает возможность легко усовершенствовать экваториальную монтировку EQ5. Он устанавливается на полярную (часовую) ось и обеспечивает плавное и ровное, без рывков, перемещение телескопа во время наблюдений или астросъемки.

Отзывы о товаре Электропривод часовой оси Sky-Watcher для монтировки EQ5 (с пультом)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Электропривод
Особенности
может работать с различной скоростью: 2x или 8x
Страна производитель
Китай
Описание
Электропривод часовой оси Sky-Watcher дает возможность легко усовершенствовать экваториальную монтировку EQ5. Он устанавливается на полярную (часовую) ось и обеспечивает плавное и ровное, без рывков, перемещение телескопа во время наблюдений или астросъемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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