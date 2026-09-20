Видеоокуляр ToupCam UCMOS05100KPA
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Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 515 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 546100
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
500
Описание товара Видеоокуляр ToupCam UCMOS05100KPA
Промышленная цифровая камера (видеоокуляр) USB2.0 в металлическом корпусе для профессиональной микрофотографии. Монтаж на 1-дюймовую C-резьбу (резьба на камере внутренняя). В комплекте C-mount адаптер с множителем увеличения 0.5x, для получения масштаба близкого к окулярному, а также переходные кольца 23.2-30 и 23.2-30.5 мм. Камеры ToupCam совместимы практически с любыми микроскопами прямо из коробки. Особенность промышленных камер ToupCam UCMOS - оптический адаптер, современный и чувствительный сенсор Aptina CMOS, доступ к продвинутым настройкам и функциям, металлический анодированный корпус.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Промышленная цифровая камера (видеоокуляр) USB2.0 в металлическом корпусе для профессиональной микрофотографии. Монтаж на 1-дюймовую C-резьбу (резьба на камере внутренняя). В комплекте C-mount адаптер с множителем увеличения 0.5x, для получения масштаба близкого к окулярному, а также переходные кольца 23.2-30 и 23.2-30.5 мм. Камеры ToupCam совместимы практически с любыми микроскопами прямо из коробки. Особенность промышленных камер ToupCam UCMOS - оптический адаптер, современный и чувствительный сенсор Aptina CMOS, доступ к продвинутым настройкам и функциям, металлический анодированный корпус.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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