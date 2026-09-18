Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 4 мм, 1,25”
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 233988
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
покрытие оптики - многослойное просветляющее
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
250
Описание товара Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 4 мм, 1,25”
Короткофокусный широкоугольный окуляр Sky-Watcher UWA 58° 4 мм прекрасно подойдет для детального изучения протяженных астрономических объектов: туманностей, галактик и звездных скоплений. Качественная оптика обеспечивает яркое, чистое и четкое изображение. Эта модель дает большое увеличение.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
покрытие оптики - многослойное просветляющее
Страна производитель
Китай
Короткофокусный широкоугольный окуляр Sky-Watcher UWA 58° 4 мм прекрасно подойдет для детального изучения протяженных астрономических объектов: туманностей, галактик и звездных скоплений. Качественная оптика обеспечивает яркое, чистое и четкое изображение. Эта модель дает большое увеличение.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 4 мм, 1,25” - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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