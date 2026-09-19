Штатив универсальный Микромед TD-3
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354155
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Особенности
Длина крепежного пальца - 115 мм / Диаметр крепежного пальца - 20 мм / Длина горизонтальных штанг – 500мм / Диаметр горизонтальных штанг – 20мм / Длина вертикальной штанги – 420мм / Диаметр вертикальной штанги – 38мм / Размеры основания штатива 330? 330? 18мм / Габаритные размеры: 620х440х330 мм / Масса, не более: 20 кг.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х39х24
Вес, кг.
25.8
Описание товара Штатив универсальный Микромед TD-3
Универсальный штатив TD-3 с пятью степенями свободы. Штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до 330 мм и вертикальном направлении до 260 мм. Так же обеспечивает возможность изменять угол наклона оптической головки до 45 градусов. Максимальное расстояние от вертикальной штанги до оптической оси - 560 мм, что позволяет исследовать объекты габаритом до 1000 мм. Конструкция штатива (две параллельные штанги и противовес) обеспечивают параллельность передвижения в горизонтальном направлении.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Штатив
Особенности
Длина крепежного пальца - 115 мм / Диаметр крепежного пальца - 20 мм / Длина горизонтальных штанг – 500мм / Диаметр горизонтальных штанг – 20мм / Длина вертикальной штанги – 420мм / Диаметр вертикальной штанги – 38мм / Размеры основания штатива 330? 330? 18мм / Габаритные размеры: 620х440х330 мм / Масса, не более: 20 кг.
Страна производитель
Китай
Универсальный штатив TD-3 с пятью степенями свободы. Штатив обеспечивает возможность перемещения оптической головки в горизонтальном направлении до 330 мм и вертикальном направлении до 260 мм. Так же обеспечивает возможность изменять угол наклона оптической головки до 45 градусов. Максимальное расстояние от вертикальной штанги до оптической оси - 560 мм, что позволяет исследовать объекты габаритом до 1000 мм. Конструкция штатива (две параллельные штанги и противовес) обеспечивают параллельность передвижения в горизонтальном направлении.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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