Термостат для ванны LemarkTROPICLM7007C
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%31 131 руб. 36 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 259616
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
верхний душ, штанга, ручной душ (лейка), держатель лейки, шланг, смеситель, излив для ванны, мыльница или держатель для мыла, полочки
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
83х45х20
Вес, кг.
5.96
Описание товара Термостат для ванны LemarkTROPICLM7007C
Душевая стойка Lemark Tropic LM7007C – отличный выбор для создания удобной душевой зоны. Штанга регулируется по высоте. Душевой шланг растягивается на 1,5–2 м и оснащен функцией вращения лейки без перекручивания. Душевая лейка диаметром 11,9 см имеет три режима струи, фиксируется на штангу при помощи регулируемого крепления. Верхний и ручной душ включаются при помощи кнопочного переключателя. Изделие оснащено надежным керамическим картриджем 35 мм.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
верхний душ, штанга, ручной душ (лейка), держатель лейки, шланг, смеситель, излив для ванны, мыльница или держатель для мыла, полочки
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Чехия
Душевая стойка Lemark Tropic LM7007C – отличный выбор для создания удобной душевой зоны. Штанга регулируется по высоте. Душевой шланг растягивается на 1,5–2 м и оснащен функцией вращения лейки без перекручивания. Душевая лейка диаметром 11,9 см имеет три режима струи, фиксируется на штангу при помощи регулируемого крепления. Верхний и ручной душ включаются при помощи кнопочного переключателя. Изделие оснащено надежным керамическим картриджем 35 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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