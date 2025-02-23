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Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464

1 Отзывы
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Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 4
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 5
Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром, сатин
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
101
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 4
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 5
  • Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322169
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Коллекция Arc
filter_none Товар входит в коллекцию Arc

Коллекция Arc


Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для умывальника
Высота, см
22.4
Страна бренда
Дания
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Донный клапан - 1 шт; Комплект подводки - 1 шт; Смеситель - 1 шт
Цвет
хром, сатин
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х7
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464

Функциональный смеситель выполнен в ультрасовременном дизайне и украсит большинство Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 Хром Черный ванных комнат. Черные вставки превосходно дополняют стильный внешний вид модели.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464

Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, рекомендую данный товар!



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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для умывальника
Высота, см
22.4
Страна бренда
Дания
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Донный клапан - 1 шт; Комплект подводки - 1 шт; Смеситель - 1 шт
Цвет
хром, сатин
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
101
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональный смеситель выполнен в ультрасовременном дизайне и украсит большинство Смеситель для раковины Damixa Arc 290217464 Хром Черный ванных комнат. Черные вставки превосходно дополняют стильный внешний вид модели.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, рекомендую данный товар!


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