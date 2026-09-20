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Душевой набор AM.PM Gem F40890A14 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой набор AM.PM Gem F40890A14 хром

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Душевой набор AM.PM Gem F40890A14 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541716
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система для ванны
Высота, см
14.6
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, защита от обратного потока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.19
Вес, кг.
5.5

Описание товара Душевой набор AM.PM Gem F40890A14 хром

Гексагональные формы и современный европейский дизайн. Смеситель Gem оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм который обеспечивает оптимальную регулировку температуры а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Широкая амплитуда ручки позволяет настраивать точно ту температуру которая комфортна именно вам. Аэратор насыщает воду кислородом экономя ресурс и предотвращая разбрызгивание. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Интенсивный напор даже при низком давлении в душевой системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств забота об экологии а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа.



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Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM Gem F40890A14 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система для ванны
Высота, см
14.6
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, защита от обратного потока
Страна производитель
Китай
Описание
Гексагональные формы и современный европейский дизайн. Смеситель Gem оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм который обеспечивает оптимальную регулировку температуры а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Широкая амплитуда ручки позволяет настраивать точно ту температуру которая комфортна именно вам. Аэратор насыщает воду кислородом экономя ресурс и предотвращая разбрызгивание. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Интенсивный напор даже при низком давлении в душевой системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств забота об экологии а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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