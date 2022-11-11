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Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный купить с доставкой в Москве
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Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный

1 Отзывы
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Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
387
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 190 руб. 
Начислим 2412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541727
Доставка в Москве
Загружаем...
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Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный
40 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
18
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
387
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
антиизвестковое покрытие, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, регулируемый верхний душ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х19
Вес, кг.
3.9

Описание товара Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный

Душевая система X-Joy FB85A1RH02 - дизайнерский продукт в доступном ценовом сегменте., , Система оборудована керамическим картриджем SoftMotion, обеспечивающим оптимальную регулировку температуры, а также позволяющим выдерживать любые перепады давления., , Корпус изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast - превышает стандарты по прочности износостойкости в два раза.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный

11.11.2022
Евсеенко Сергей

Достоинства:
красивый, удобный, недорогой

Недостатки:
за год не выявлено

Комментарий:
Покупаю уже во вторую душевую данный душевой набор, только теперь черного цвета. Набор включает в себя : смеситель и верхний душ, встраиваемые в стену, душевую лейку с длинным шлангом. Мне в душевой такой компоновки хватает, но можно купить набор и с изливом. Отличная цена.



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
18
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
387
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
антиизвестковое покрытие, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, регулируемый верхний душ
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система X-Joy FB85A1RH02 - дизайнерский продукт в доступном ценовом сегменте., , Система оборудована керамическим картриджем SoftMotion, обеспечивающим оптимальную регулировку температуры, а также позволяющим выдерживать любые перепады давления., , Корпус изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast - превышает стандарты по прочности износостойкости в два раза.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.11.2022
Евсеенко Сергей

Достоинства:
красивый, удобный, недорогой

Недостатки:
за год не выявлено

Комментарий:
Покупаю уже во вторую душевую данный душевой набор, только теперь черного цвета. Набор включает в себя : смеситель и верхний душ, встраиваемые в стену, душевую лейку с длинным шлангом. Мне в душевой такой компоновки хватает, но можно купить набор и с изливом. Отличная цена.


Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный - этот товар вы можете купить по цене 40190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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