Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 259438
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Описание товара Акустическая система Sven АС 248 Black
Компания SVEN представляет пластиковую акустическую систему 2.0 с возможностью подключения двух устройств одновременно. SVEN 248 может работать не только с компьютером или ноутбуком. На передней панели есть дополнительный разъем для подключения смартфона. SVEN 248 – удобная акустика для рабочего стола. Она не только хорошо справляется со своими прямыми обязанностями по воспроизведению звука – ей просто приятно пользоваться. Она компактна – такому устройству найдется местечко на самом маленьком столе. Ручка управления громкостью, разъем для наушников и линейных вход для подключения дополнительных устройств вынесены у этой модели на переднюю панель. Все находится под рукой, логично и продумано.
Компания SVEN представляет пластиковую акустическую систему 2.0 с возможностью подключения двух устройств одновременно. SVEN 248 может работать не только с компьютером или ноутбуком. На передней панели есть дополнительный разъем для подключения смартфона. SVEN 248 – удобная акустика для рабочего стола. Она не только хорошо справляется со своими прямыми обязанностями по воспроизведению звука – ей просто приятно пользоваться. Она компактна – такому устройству найдется местечко на самом маленьком столе. Ручка управления громкостью, разъем для наушников и линейных вход для подключения дополнительных устройств вынесены у этой модели на переднюю панель. Все находится под рукой, логично и продумано.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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