Карта памяти Transcend microSDHC 4Gb Class10 TS4GUSD300S
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257067
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х11х10
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Transcend microSDHC 4Gb Class10 TS4GUSD300S
Карта памяти Transcend microSDHC 4Gb Class10 TS4GUSD300S
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Карта памяти Transcend microSDHC 4Gb Class10 TS4GUSD300S
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Карта памяти Transcend microSDHC 4Gb Class10 TS4GUSD300S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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